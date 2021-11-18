Падающий метеороид сняли на видео в нескольких городах России

Жители нескольких регионов России сняли на видео падение очень яркого метеороида. Вспышка была видна в Удмуртии, Республики Марий Эл и соседних регионов.

На кадрах видно, как в небе появляется небесное тело, оставляет яркий след за собой во время полета, после чего сгорает. Как сообщает «Роскосмос» весь ноябрь в небе можно наблюдать метеорные потоки Леониды.

«В ночь с 17 на 18 ноября произойдёт максимум активности метеорного потока Леониды, ожидается около 15 метеоров в час в зените», — говорится в сообщении «Роскосмоса».