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Падающий метеороид сняли на видео в нескольких городах России

Александр Кузьмин
1 час назад

Жители нескольких регионов России сняли на видео падение очень яркого метеороида. Вспышка была видна в Удмуртии, Республики Марий Эл и соседних регионов.

На кадрах видно, как в небе появляется небесное тело, оставляет яркий след за собой во время полета, после чего сгорает. Как сообщает «Роскосмос» весь ноябрь в небе можно наблюдать метеорные потоки Леониды.

«В ночь с 17 на 18 ноября произойдёт максимум активности метеорного потока Леониды, ожидается около 15 метеоров в час в зените», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Леониды - это частицы хвоста кометы Темпеля-Туттля - самый известный метеорный поток, который земляне наблюдают уже более 3800 лет.

Общество,Видео,Роскосмос,
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