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Китайцы раскритиковали Dior за «уродование» азиатских женщин

News.ru
38 минут назад

Китайцы раскритиковали модный дом Dior за рекламное фото с азиатской женщиной. По мнению пользователей, Dior выбрал для нового каталога некрасивую модель, которая может создать ложное впечатление о красоте азиатских женщин, пишет Bloomberg.

Китайцы раскритиковали Dior за «уродование» азиатских женщин
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Фото было сделано китайской художницей Чэнь Мэн и представлено на выставке в Шанхае. На снимке женщина в традиционном костюме держит в руках сумку Lady Dior. Реклама вызвала неоднозначную и в большинстве своём негативную реакцию, так что издание даже отметило, что до «бойкота бренда» пока не дошло.

А в государственной газете Beijing Daily и вовсе появилась гневная статья под названием «И это азиатская женщина в глазах Dior?». Издание буквально обрушилось на французскую фирму, уверяя, что фото заставляет китайских потребителей «чувствовать себя неуютно». У женщины на рекламном снимке «жуткие глаза, мрачное лицо и доспехи в стиле династии Цин».

Фотограф подыгрывает брендам или эстетическим вкусам западного мира. В течение многих лет азиатских женщин изображали с маленькими глазами и веснушками, однако китайское видение красоты и искусства не должно быть искажено этим видением, — приводит цитату из статьи Bloomberg.

Агентство отмечает, что комментарий модного дома по этому поводу ему получить не удалось.

Ранее сообщалось, что в России Яна Рудковская в очередной раз подверглась жёсткой критике за похвальбу богатством и выставлением достатка напоказ. На этот раз поводом для осуждения стала новая люксовая сумка продюсера от Dior.

Общество,Яна Рудковская,Bloomberg,
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