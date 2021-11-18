Китайцы раскритиковали Dior за «уродование» азиатских женщин

Китайцы раскритиковали модный дом Dior за рекламное фото с азиатской женщиной. По мнению пользователей, Dior выбрал для нового каталога некрасивую модель, которая может создать ложное впечатление о красоте азиатских женщин, пишет Bloomberg.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Фото было сделано китайской художницей Чэнь Мэн и представлено на выставке в Шанхае. На снимке женщина в традиционном костюме держит в руках сумку Lady Dior. Реклама вызвала неоднозначную и в большинстве своём негативную реакцию, так что издание даже отметило, что до «бойкота бренда» пока не дошло.

А в государственной газете Beijing Daily и вовсе появилась гневная статья под названием «И это азиатская женщина в глазах Dior?». Издание буквально обрушилось на французскую фирму, уверяя, что фото заставляет китайских потребителей «чувствовать себя неуютно». У женщины на рекламном снимке «жуткие глаза, мрачное лицо и доспехи в стиле династии Цин».

Фотограф подыгрывает брендам или эстетическим вкусам западного мира. В течение многих лет азиатских женщин изображали с маленькими глазами и веснушками, однако китайское видение красоты и искусства не должно быть искажено этим видением, — приводит цитату из статьи Bloomberg.

Агентство отмечает, что комментарий модного дома по этому поводу ему получить не удалось.