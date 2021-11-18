Полисы ОМС будут оформлять в виде штрих-кодов

В едином реестре застрахованных лиц в системе ОМС россиянам предлагают присваивать цифровые коды — они должны заменить бумажные и пластиковые полисы медстрахования. Такой законопроект правительства планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию во втором чтении.

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В результате принятия законопроекта сервис получения полиса ОМС не будет привязан к бумажным носителям. А сам полис будет оформляться по факту рождения или получения гражданства.

Если закон примут, у застрахованных появится возможность отказаться от пластикового или бумажного полиса ОМС в пользу реестровой записи в системе Федерального фонда ОМС с 1 января 2022 года.

После этого для получения медпомощи в поликлинике или больнице достаточно будет предъявить паспорт. А в регистратуре уже самостоятельно сопоставят данные пациента.

В бюджете Фонда на 2022 год на «информационно-коммуникационные технологии», куда включён переход на использование цифровых полисов ОМС, предусмотрено 3,3 миллиарда рублей.