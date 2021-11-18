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В Роспотребнадзоре назвали главный показатель иммунного статуса от коронавируса

ТК «Звезда»
29 минут назад

Уровень тел, который можно считать достаточным для защиты от COVID-19, до сих пор является предметом научных дискуссий по всему миру. Об этом напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

В Роспотребнадзоре назвали показатель иммунного статуса от COVID-19
Фото:  pexels pexels

В ведомстве напомнили, что на данный момент ни в одной стране мира не выдают документ об иммунном статусе, основываясь на уровне антител. Везде такой документ можно получить только после вакцинации либо после перенесенного заболевания с подтверждением диагноза. Это и является показателем иммунного статуса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в правительстве России обсуждают вопрос о возможности выдачи QR-кодов по уровню антител. Попова отметила, что такая задача стоит, и сейчас обсуждается наиболее оптимальный вариант ее решения.

Ранее в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 начали разработку инициативы об обязательной проверке QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. По словам депутата Федота Тумусова, предложение является вынужденной мерой на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Общество,Наука и техника,Анна Попова,Роспотребнадзор,Правительство РФ,РИА Новости,
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