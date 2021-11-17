ТВ-каналу «Россия 1» грозит проверка из-за видео с Басковым

Телеканалу «Россия 1» грозит проверка из-за кадров со съемок «Голубого огонька», на которых Николай Басков держит в руках тигренка.
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что депутаты готовят заявление в Росприроднадзор с требованием провести проверку законности нахождения тигренка на съемочной площадке.
«Это же не крыса и не кролик, это тигр, потенциально опасный хищник. Правительство установило, что их нельзя содержать. Это же не в цирке происходило, не в зоопарке, где могли быть созданы соответствующие условия, это происходило на съемочной площадке, где явно этих условий не было. Ситуация вызывает недоумение, взрослые люди…», - возмутился Владимир Бурматов.
По его словам, необходимо проверить ветеринарные документы тигренка, законность его ввоза в страну и другие детали в соответствии с требованиями к содержанию диких животных.
Депутат также обратил внимание на этическую сторону вопроса. По его словам, тигренка использовали как театральный реквизит, и такое обращение «вызывает категорическое неприятие».
Кадры с тигренком, участвующим в съемках «Голубого огонька», опубликовал в своем Instagram телеведущий Андрей Малахов. На видео тигренок испражняется в руках у Николая Баскова под дружный смех других артистов, затем Басков громко поет в лицо хищнику. После публикации видео зоозащитники составили петицию с требованием остановить пиар черного рынка диких животных на российских телеканалах.