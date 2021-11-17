ТВ-каналу «Россия 1» грозит проверка из-за видео с Басковым

«Это же не крыса и не кролик, это тигр, потенциально опасный хищник. Правительство установило, что их нельзя содержать. Это же не в цирке происходило, не в зоопарке, где могли быть созданы соответствующие условия, это происходило на съемочной площадке, где явно этих условий не было. Ситуация вызывает недоумение, взрослые люди…», - возмутился Владимир Бурматов.