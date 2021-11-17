В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.82EUR 82.36
Войти в почту

Пациентов с ОРВИ обязали обследоваться на COVID-19

Елена Прошина
29 минут назад

C 17 ноября все пациенты, заболевшие ОРВИ, в обязательном порядке должны пройти обследование на коронавирус. Об этом в ходе заседания по развитию генетических технологий в стране сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пациентов с ОРВИ обязали обследоваться на COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача. С 17 ноября всех пациентов с клиникой ОРВИ начнут обследовать на COVID-19 в обязательном порядке. Данная мера необходима, чтобы не пропустить больных с более опасной инфекцией, чем все остальные», — сказала Попова.

С полным документом постановления можно ознакомиться на интернет-портале правовой информации.

Что делать после контакта с больным COVID: врач дал совет

Также Попова отметила, что в последнюю неделю по всей России зафиксировали первое снижение заболеваемости коронавирусом. Максимальный результат показала Москва — почти на 23% упало количество регистрируемых случаев COVID-19.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители