Пациентов с ОРВИ обязали обследоваться на COVID-19

C 17 ноября все пациенты, заболевшие ОРВИ, в обязательном порядке должны пройти обследование на коронавирус. Об этом в ходе заседания по развитию генетических технологий в стране сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача. С 17 ноября всех пациентов с клиникой ОРВИ начнут обследовать на COVID-19 в обязательном порядке. Данная мера необходима, чтобы не пропустить больных с более опасной инфекцией, чем все остальные», — сказала Попова.
С полным документом постановления можно ознакомиться на интернет-портале правовой информации.
Также Попова отметила, что в последнюю неделю по всей России зафиксировали первое снижение заболеваемости коронавирусом. Максимальный результат показала Москва — почти на 23% упало количество регистрируемых случаев COVID-19.