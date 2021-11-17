Пациентов с ОРВИ обязали обследоваться на COVID-19

«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача. С 17 ноября всех пациентов с клиникой ОРВИ начнут обследовать на COVID-19 в обязательном порядке. Данная мера необходима, чтобы не пропустить больных с более опасной инфекцией, чем все остальные», — сказала Попова.