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Что делать после контакта с больным COVID: врач дал совет

Елена Прошина
28 минут назад

После контакта с человеком, заболевшим коронавирусом, необходимо ограничить общение с окружающими людьми и подождать около пяти дней. Врач — иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил об этом в интервью радио Sputnik.

Что делать после контакта с больным COVID: врач дал совет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Именно столько, по словам эксперта, длится инкубационный период вируса.

«Если вы встретили человека, а потом узнали, что он заболел, то нужно просто ждать. Разумно ограничить контакты, потому что вы можете стать переносчиком болезни. Заболеете вы сами или нет, мы не знаем, но вы точно можете стать распространителем. Инкубационный период вируса — примерно пять дней», — сообщил Продеус.

Он также отметил, что народные средства для повышения иммунитета не помогут, если был контакт с зараженным. По словам врача, помешать развитию заболевания сможет только систематическая работа по укреплению иммунитета, но никак не разовое применение «волшебных смесей».

«Вирусам наплевать на то, что вы съели в момент встречи с ними. Если вы встретились с человеком, а он потом заболел, то вам не помогут быстрые действия. Нет смысла менять питание или делать волшебную смесь из лимонного сока, меда и имбиря. Имеет смысл поддерживать свой организм регулярно», — подчеркнул специалист.

Общество,ИА Sputnik,
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