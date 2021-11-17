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В Москве разыграют среди привитых от COVID еще две квартиры

Мария Иванова
1 час назад

В Москве пройдет розыгрыш двух квартир среди горожан, привившихся от коронавируса. Об этом сообщает канал «Москва 24».

В Москве разыграют среди привитых от COVID еще две квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Розыгрыш квартир начнется 17 ноября в 19:15 в прямом эфире телеканала «Москва 24» в рамках акции «Вакцина – твой ключ к здоровью!».

Призы будут разыгрывать среди жителей Москвы старше 18 лет, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса или прошли ревакцинацию с 8 по 14 ноября.

В целом в рамках акции будет разыграно десять новых квартир среди людей, которые успеют сделать прививку до 21 ноября.

Проверить, вошли ли вы в число победителей, можно с помощью специального сервиса, указав номер полиса ОМС.

В России по-разному поощряют за вакцинацию. Среди привитых жителей Москвы и Московской области власти уже разыгрывали квартиры и машины. Бонусы вакцинированным предлагают и российские работодатели. Альфа-банк предоставляет дополнительный день к отпуску сотрудникам, которые сделали или сделают прививку в 2021 году. По данным «Коммерсанта», Почта России в Удмуртии предлагает вакцинированным сотрудникам розыгрыши ценных призов - смартфонов, комплектов сувенирной продукции, а также дополнительные дни отпуска.

За полное прохождение вакцинации на предприятии LADA Ижевск предусмотрено вознаграждение - 1,5 тысячи рублей, а привитым работникам «Ижнефтемаша» выплачивали по 5 - 10 тыс. рублей.

Общество,Альфа-банк,Почта России,
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