В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.82EUR 82.36
Войти в почту

В Чечне выведут новые сорта винограда

Lenta.ru
1 час назад

Ученые Чеченского государственного университета имени А. А. Кадырова в рамках программы «Приоритет 2030» займутся выведением новых сортов винограда и изучением климатических особенностей. Об этом сообщает ТАСС.

В Чечне выведут новые сорта винограда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам проректора ЧГУ по учебной работе Насрудина Ярычева, заявлено две программы стратегического развития.

«Первая связана с агробиотехнологиями, это выведение новых сортов винограда. Второй проект связан с климатическими особенностями», — рассказал он.

Ярычев отметил, что интерес к изучение климата связан с тем, что на территории Чечни можно наблюдать практически все климатические зоны.

В июле россиянка Евдокия Гаврильева вырастила на севере виноград и поделилась, что секрет ее успеха заключается в том, чтобы вовремя снять плоды с ветки, пока они не перезрели.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители