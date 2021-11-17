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ЕСПЧ запретил учителям оскорблять детей

Елена Прошина
56 минут назад

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону школьника из Хорватии, которого оскорбил учитель. Как сообщает РИА Новости, несмотря на то, что инцидент произошел в другой стране, Верховный суд РФ включил его в обобщение решений ЕСПЧ, поскольку правовые позиции Страсбургского суда распространяются на все государства, присоединившиеся к Европейской конвенции по правам человека.

ЕСПЧ запретил учителям оскорблять детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно обобщению, педагог оскорбил ребенка за опоздание в школу, среди прочего назвав его дураком и деревенщиной. Когда мальчик пожаловался директору, учитель заявил, что «когда вы говорите дураку, что он дурак, это не должно быть для него оскорблением», а после снова оскорбил ученика.

Ребенку оказали психологическую помощь. Врач общей практики диагностировал у мальчика «посттравматическое стрессовое расстройство», а психолог установил, что школьник страдает от острого тревожного расстройства.

Отец мальчика сообщил о произошедшем в различные ведомства, однако школа ограничилась беседой с преподавателем, Минобразования сочло это внутренним делом образовательного учреждения, а прокуратура отклонила жалобу. В свою очередь, Конституционный суд также признал жалобы неприемлемыми, что заставило отца обратиться в ЕСПЧ.

Страсбургский суд пришел к выводу, что хоть первые оскорбления учителя в адрес ребенка и были направлены на то, чтобы наказать мальчика и его одноклассников, два последующих являются «беспричинными словесными оскорблениями».

Отдельно ЕСПЧ указал, что национальные власти должны принять соответствующие меры для безоговорочного запрещения любых форм насилия или жестокого обращения в образовательных учреждениях.

Общество,ЕСПЧ,Минобрнауки,Генпрокуратура РФ,
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