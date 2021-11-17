ЕСПЧ запретил учителям оскорблять детей

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону школьника из Хорватии, которого оскорбил учитель. Как сообщает РИА Новости, несмотря на то, что инцидент произошел в другой стране, Верховный суд РФ включил его в обобщение решений ЕСПЧ, поскольку правовые позиции Страсбургского суда распространяются на все государства, присоединившиеся к Европейской конвенции по правам человека.

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Согласно обобщению, педагог оскорбил ребенка за опоздание в школу, среди прочего назвав его дураком и деревенщиной. Когда мальчик пожаловался директору, учитель заявил, что «когда вы говорите дураку, что он дурак, это не должно быть для него оскорблением», а после снова оскорбил ученика.

Ребенку оказали психологическую помощь. Врач общей практики диагностировал у мальчика «посттравматическое стрессовое расстройство», а психолог установил, что школьник страдает от острого тревожного расстройства.

Отец мальчика сообщил о произошедшем в различные ведомства, однако школа ограничилась беседой с преподавателем, Минобразования сочло это внутренним делом образовательного учреждения, а прокуратура отклонила жалобу. В свою очередь, Конституционный суд также признал жалобы неприемлемыми, что заставило отца обратиться в ЕСПЧ.

Страсбургский суд пришел к выводу, что хоть первые оскорбления учителя в адрес ребенка и были направлены на то, чтобы наказать мальчика и его одноклассников, два последующих являются «беспричинными словесными оскорблениями».