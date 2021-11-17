«На мой взгляд, решение ЕСПЧ - это некий пробный шар. То есть создается определенный прецедент для того, чтобы использовать такой механизм в дальнейшем... У нас в Конституции закреплено и четко прописано, что ограничение прав и свобод возможно, в том числе, для обеспечения безопасности других граждан и государства именно в таких ситуациях, которую мы наблюдаем сегодня с пандемией. Поэтому суд в данном случае пришел к выводу, что, да, такие ограничительные меры будут отвечать требованиям, которые позволят справиться с такой достаточно сложной пандемийной ситуацией, которую мы сегодня наблюдаем во многих государствах. Другой вопрос, насколько часто будут использовать государственные власти такой механизм, чтобы он не перешел в разряд, скажем так, необоснованных. То есть, мол, у нас есть решение, есть прецеденты и вот мы этим пользуемся. Соразмерность ограничительных мер должна быть однозначно подтверждена и исходить из целесообразности, умеренности. Здесь очень тонкая грань, чтобы это не переросло именно в массовое нарушение прав человека, имело признаки соразмерности, чтобы это отвечало именно тем вызовам, опасностям, которые существуют на сегодняшний день в мире... Прежде всего, эта сложная ситуация перешла в более-менее определенное правовое русло», - сказала юрист.