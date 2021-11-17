Дибров назвал зрителей ТВ идиотами

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью СМИ заявил, что 80% всех зрителей в стране – идиоты, но с остальными все же есть о чем разговаривать.
«Мы вернулись в телевидение 80-х, а быть может, даже 70-х. Сейчас 80% зрителей – идиоты, тогда как 20% – дельные люди, с которыми есть о чем поговорить. Так было и тогда. Особенность той поры – мы не думали о деньгах. Первым стал думать о них на ТВ Владик Листьев, с которым мы познакомились на тех же «Веселых ребятах», – заявил Дибров в интервью «Российской газете».
В 2020 году Дибров рассказал, что получает пенсию в размере 33 тыс. рублей.
Дибров – член академии Российского телевидения (2001). С декабря 2008 года он является ведущим телеигры «Кто хочет стать миллионером?», также он вел ряд проектов на федеральных телеканалах.
В последние годы Дибров вел программу «Временно доступен» на телеканале ТВЦ, а также программу «Секретная папка» на телеканале «Звезда». В 2013 году он стал лауреатом премии «Светский журналист года» в номинации «За вклад в профессию».