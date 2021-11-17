В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 72.82EUR 82.36
Войти в почту

Дибров: 80 процентов зрителей – идиоты

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью СМИ заявил, что 80% всех зрителей в стране – идиоты, но с остальными все же есть о чем разговаривать.

Дибров назвал зрителей ТВ идиотами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы вернулись в телевидение 80-х, а быть может, даже 70-х. Сейчас 80% зрителей – идиоты, тогда как 20% – дельные люди, с которыми есть о чем поговорить. Так было и тогда. Особенность той поры – мы не думали о деньгах. Первым стал думать о них на ТВ Владик Листьев, с которым мы познакомились на тех же «Веселых ребятах», – заявил Дибров в интервью «Российской газете».

В 2020 году Дибров рассказал, что получает пенсию в размере 33 тыс. рублей.

Дибров – член академии Российского телевидения (2001). С декабря 2008 года он является ведущим телеигры «Кто хочет стать миллионером?», также он вел ряд проектов на федеральных телеканалах.

В последние годы Дибров вел программу «Временно доступен» на телеканале ТВЦ, а также программу «Секретная папка» на телеканале «Звезда». В 2013 году он стал лауреатом премии «Светский журналист года» в номинации «За вклад в профессию».

Общество,Дмитрий Дибров,ТК "Звезда",ТВ Центр,"Российская газета",
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители