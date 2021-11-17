Дибров назвал зрителей ТВ идиотами

«Мы вернулись в телевидение 80-х, а быть может, даже 70-х. Сейчас 80% зрителей – идиоты, тогда как 20% – дельные люди, с которыми есть о чем поговорить. Так было и тогда. Особенность той поры – мы не думали о деньгах. Первым стал думать о них на ТВ Владик Листьев, с которым мы познакомились на тех же «Веселых ребятах», – заявил Дибров в интервью «Российской газете».