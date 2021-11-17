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Худрук программы «АБВГДейка» рассказала о легкомысленном отношении актрисы Асмаловской к своему здоровью

Говорит Москва
1 час назад

Ведущая детской телепередачи умерла в возрасте 41 года.

Раскрыто отношение звезды шоу «Танцы со звёздами» Асмаловской к своему здоровью
Фото: телеканал «Россия 1»телеканал «Россия 1»

Последние дни жизни она провела в реанимации с подозрением на COVID-19.

Художественный руководитель программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила, что Кристина не была привита от коронавируса.

«Она не вакцинировалась. Я думаю, что просто не успела сама себя уговорить. Знаете, вот бывает такое легкомысленное отношение к своему здоровью. Я думаю, это тот самый случай был».

Черняева также поделилась воспоминаниями о своей коллеге. Она назвала Асмаловскую успешной актрисой и прекрасным человеком.

«Кристина была очень доброй, талантливой и красивой. Я её знала ещё с малых лет, она была и соседкой по дому. В нашей программе она была хорошей ведущей. Я думаю, это была её самая звёздная роль. Это большая потеря для всех членов нашей команды, у нас команда — это семья, и она как дочь была. Она останется в памяти многих поколений детишек, потому что семь лет и 280 программ — это много».

По словам худрука программы, первоначально Асмаловскую положили в больницу с камнем в желчном пузыре, однако после выписки ей стало плохо, и она начала задыхаться. Во второй раз её госпитализировали с подозрением на COVID-19 и перевели в реанимацию. Телеведущая была подключена к аппарату ИВЛ. 16 ноября утром она скончалась.

Кристина Асмаловская окончила РАТИ-ГИТИС. Снималась в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви». Актриса также участвовала в шоу «Танцы со звёздами».

Общество,Татьяна Черняева,Радиостанция "Говорит Москва",
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