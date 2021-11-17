Раскрыто отношение звезды шоу «Танцы со звёздами» Асмаловской к своему здоровью

«Кристина была очень доброй, талантливой и красивой. Я её знала ещё с малых лет, она была и соседкой по дому. В нашей программе она была хорошей ведущей. Я думаю, это была её самая звёздная роль. Это большая потеря для всех членов нашей команды, у нас команда — это семья, и она как дочь была. Она останется в памяти многих поколений детишек, потому что семь лет и 280 программ — это много».