В Минздраве рассказали о новых вакцинах от COVID-19

В России проходят доклинические испытания еще две вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

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Он отметил, что вакцины, проходящие на данный момент испытания, основаны на иных платформах, однако с аналогичным принципом действия.

«Мы параллельно разработали несколько таких прорывных вещей. В первую очередь вакцина "Спутник V" с использованием генетических технологий уже сегодня используется», — рассказал министр здравоохранения во время совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента России Владимира Путина.