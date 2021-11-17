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В Минздраве рассказали о новых вакцинах от COVID-19

Lenta.ruиещё 4
30 минут назад

В России проходят доклинические испытания еще две вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

В Минздраве рассказали о новых вакцинах от COVID-19
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

Он отметил, что вакцины, проходящие на данный момент испытания, основаны на иных платформах, однако с аналогичным принципом действия.

«Мы параллельно разработали несколько таких прорывных вещей. В первую очередь вакцина "Спутник V" с использованием генетических технологий уже сегодня используется», — рассказал министр здравоохранения во время совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента России Владимира Путина.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал лучшую вакцину для россиян, которые переболели COVID-19. По его мнению, переболевшим коронавирусом людям моложе 60 лет следует прививаться «Спутником Лайт», а старше 60 лет — «Спутником V».

Общество,Михаил Мурашко,Александр Гинцбург,Владимир Путин,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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