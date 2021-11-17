В Госдуме предложили разрешить полиции вскрывать автомобили

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал поддержать во втором чтении законопроект о расширении полномочий полиции, передает ТАСС.
Согласно инициативе, полицейские будут вправе вскрывать транспортные средства для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых и в других случаях.
Законопроект предполагает, что сотрудники правопорядка смогут проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания (и оцеплять их), а также представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.
Поправки в закон «О полиции» внесли в Госдуму в мае 2020-го и приняли в первом чтении в декабре того же года.