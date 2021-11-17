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В Госдуме предложили разрешить полиции вскрывать автомобили

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал поддержать во втором чтении законопроект о расширении полномочий полиции, передает ТАСС.

В Госдуме предложили разрешить полиции вскрывать автомобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно инициативе, полицейские будут вправе вскрывать транспортные средства для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых и в других случаях.

Законопроект предполагает, что сотрудники правопорядка смогут проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания (и оцеплять их), а также представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Поправки в закон «О полиции» внесли в Госдуму в мае 2020-го и приняли в первом чтении в декабре того же года.

Общество,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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