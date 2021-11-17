Пока вы в маске: локдаун узаконили

Рамблер собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

ЕСПЧ отказался сравнивать карантин с лишением свободы

Введение в стране локдауна на фоне пандемии коронавируса не является нарушением Европейской конвенции по правам человека. Такое решение приняли в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), передает «Российская газета» со ссылкой на обобщение Верховного суда России. В ЕСПЧ отказались сравнивать карантин с лишением свободы. «Карантин применялся ко всем в государстве. К тому же человек мог выходить из дома в случае необходимости и не был лишен социальных контактов», — сказано в сообщении. Согласно позиции суда, степень ограничений в ходе карантина не была достаточно сильной, чтобы назвать указанный эпидемиологический режим лишением свободы. По информации издания, решение было принято через пять месяцев после подачи жалобы. Страсбургский суд признал, что пандемия COVID-19 продолжается и может иметь серьезные последствия для всего мира, поэтому текущая ситуация непредсказуема.

Звезда шоу «Танцы со звездами» умерла от коронавируса

Соцсети

Участница программы «Танцы со звездами», танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская умерла от коронавируса. Об этом в своем Facebook сообщила ее коллега, ведущая программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева. «Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. Светлая память светлому человеку», — написала Черняева. По ее словам, причиной смерти Асмаловской стал коронавирус. Телеведущая уточнила, что артистка не прививалась. Ей был 41 год.

Гинцбург разъяснил правила вакцинации переболевших COVID-19

Россиянам моложе 60 лет, перенесшим COVID-19, лучше всего пройти ревакцинацию «Спутником Лайт». Переболевшим россиянам старшего возраста для повторной иммунизации лучше воспользоваться «Спутником V». Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишут РИА Новости. По его словам, Министерство здравоохранения РФ приняло абсолютно правильное решение, посоветовав разные вакцины для людей разных возрастных групп.

Найдены снижающие риск смерти от COVID-19 препараты

Исследователи из США выявили, что прием определенной группы антидепрессантов — селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) — существенно снижает риск смерти при коронавирусной инфекции. Статья ученых опубликована в JAMA Network Open. Специалисты из Калифорнийского и Стэнфордского университетов проанализировали анонимизированные данные электронных медицинских карт 500 тысяч пациентов в США. У 83,5 тысячи из них в период с января по сентябрь 2020 года был найден COVID-19. СИОЗС были назначены 3,4 тысячи человек из этого числа. Исследователи сравнили исходы коронавирусной инфекции у принимавших такие препараты с больными COVID-19 в контрольной группе, которые были подобраны в соответствии с возрастом, полом, национальностью и наличием сопутствующих заболеваний. Выяснилось, что риск умереть у принимавших флуоксетин был на 28 процентов меньше, чем в контрольной группе.

Ученые назвали животных, которые могут переносить COVID-19