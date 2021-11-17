В российском регионе ввели QR-коды для входа в аэропорты

«Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.