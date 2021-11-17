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В первом российском регионе ввели QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты

Lenta.ru
20 минут назад

С 1 декабря в первом российском регионе — Хабаровском крае — введут QR-коды на внутренних авиалиниях. Об этом пишет «Интерфакс».

В российском регионе ввели QR-коды для входа в аэропорты
Фото: ТАССТАСС

Согласно нововведениям, перелеты внутренними авиалиниями в пределах края будут возможно только гражданам с действующими QR-кодами.

«Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

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