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Заключенные помогут россиянам с раздельным сбором мусора

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поможет 14 российским регионам с раздельным сбором мусора — ведомство предоставит более 17 тысяч контейнеров для отходов, сообщает РБК со ссылкой на «Российского экологического оператора» (РЭО).

Заключенные помогут россиянам с раздельным сбором мусора
Фото: ТАССТАСС

Поставки будут осуществляться по госсубсидиям, контейнеры от ФСИН составят более четверти от всех субсидируемых в 2021 году закупок — в октябре власти выделили 46 регионам миллиард рублей на покупку 65,5 тысячи контейнеров до конца года. В РЭО выбор службы объяснили ее репутацией в качестве надежного поставщика.

«ФСИН — это не только колонии строгого режима, когда нельзя выходить за территорию, но и общий режим, когда заключенных трудоустраивают, в том числе на производства контейнеров», — отметил оператор.

ФСИН с 2019 года обеспечивает мусорными контейнерами российские города и регионы, включая Брянск, Петрозаводск, Томск, Калининград, Башкирию, Астраханскую область и Сахалин. Стоимость одной емкости достигает почти 19 тысяч рублей, срок службы доходит до трех лет. Со службой сотрудничает «Чистая планета» из Брянской области. «Мы могли бы заказать контейнеры у стороннего подрядчика, но приобретаем продукцию заключенных, чтобы дать им работу. Это наша социальная миссия», — заявил представитель оператора.

В октябре 2021 года заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко заявила, что власти заставят регионы обращаться с мусором по-новому, создав зеленый рейтинг регионов на основе эффективности внедрения реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Общество,Виктория Абрамченко,ФСИН,Правительство РФ,РБК,
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