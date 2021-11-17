«Зачеркивай, урода кусок!»:крик учительницы английского на детей сняли на видео

Как рассказал автор ролика, она проходила мимо кабинета, услышала крики и решила разобраться что происходит. В записанном женщиной видео слышно, как учительница называет школьника «куском урода» и «куском дебила», и при этом оправдывает свои действия тем, что по-другому ученики не могут усвоить тему.