«Зачеркивай, урода кусок!»:крик учительницы английского на детей сняли на видео

Преподаватель частной языковой школы «Just English» накричала на детей. Инцидент произошел в городе Старый Оскол Белгородской области. Видео появилось в telegram-канале «360tv».
Как рассказал автор ролика, она проходила мимо кабинета, услышала крики и решила разобраться что происходит. В записанном женщиной видео слышно, как учительница называет школьника «куском урода» и «куском дебила», и при этом оправдывает свои действия тем, что по-другому ученики не могут усвоить тему.
Педагог не увидела ничего плохого в своем методе преподавания. Сказала, что не понимает о чем речь. После чего автор видео решила написать жалобу в прокуратуру.