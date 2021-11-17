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«Зачеркивай, урода кусок!»:крик учительницы английского на детей сняли на видео

Александр Кузьмин
56 минут назад

Преподаватель частной языковой школы «Just English» накричала на детей. Инцидент произошел в городе Старый Оскол Белгородской области. Видео появилось в telegram-канале «360tv».

Как рассказал автор ролика, она проходила мимо кабинета, услышала крики и решила разобраться что происходит. В записанном женщиной видео слышно, как учительница называет школьника «куском урода» и «куском дебила», и при этом оправдывает свои действия тем, что по-другому ученики не могут усвоить тему.

Педагог не увидела ничего плохого в своем методе преподавания. Сказала, что не понимает о чем речь. После чего автор видео решила написать жалобу в прокуратуру.

Общество,Образование,Видео,Генпрокуратура РФ,Телеканал "360° Подмосковье",
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