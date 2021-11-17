Гинцбург разъяснил правила вакцинации переболевших COVID-19

Россиянам моложе 60 лет, перенесшим COVID-19, лучше всего пройти ревакцинацию «Спутником Лайт». Переболевшим россиянам старшего возраста для повторной иммунизации лучше воспользоваться «Спутником V». Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишут РИА Новости.

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По его словам, Министерство здравоохранения РФ приняло абсолютно правильное решение, посоветовав разные вакцины для людей разных возрастных групп.

В августе Минздрав России разрешил применение «Спутника Лайт» для лиц старше 60 лет. В ведомстве при этом уточнили, что лицам старше 60 лет, которые ранее не были вакцинированы «Спутником V», не рекомендовано применять «Спутник Лайт». В противном случае функции иммунной системы будут снижены.

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах России. Для иммунизации населения используются четыре зарегистрированные вакцины — «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».