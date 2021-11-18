Окончен сбор заявок на участие в просветительской премии "Знание"

Российское общество «Знание» завершило прием заявок на соискание просветительской премии «Знание». Для участия в ней было подано 3053 заявок из 80 регионов России.

Фото: znanierussia.ru znanierussia.ru

«Мы очень рады, что премия «Знание» получила такой отклик - более трех тысяч заявок. Наши просветители - это ученые, журналисты, учителя, преподаватели вузов, авторы интересных блогов с полезным и качественным содержанием, создатели просветительских программ и документальных фильмов на острые социальные темы. Среди участников можно встретить профессиональную балерину и космонавта, военного историка или антрополога. Их объединяет одно – желание изменить мир вокруг себя и оставить яркий след. Благодаря премии «Знание» их работа будет замечена в масштабах всей страны и послужит развитию и просвещению огромной аудитории наших граждан», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

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В топ-10 регионов по количеству заявок вошли Московская, Ленинградская, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, а также Удмуртская Республика. А самыми популярными стали номинации: «За общий вклад в просвещение» (14%), «Культура и искусство» (12%), «За активную просветительскую деятельность в школе» (11%) и «История» (10%).

Отмечается, что две трети заявок номинируют проекты, треть – деятелей просвещения. Тематика присланных проектов самая разная – от международной экологической школы и научных каникул для детей до популяризации культурного наследия малых народов.

Премия «Знание» включает в себя 15 номинаций – за вклад в просвещение в сфере науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства, а также за просветительскую деятельность в школах и вузах, на ТВ и радио, в интернете, за просветительские фильмы и мероприятия.

До 22 ноября экспертная комиссия, которая состоит из авторитетных государственных и общественных деятелей, представителей ведущих вузов, научной общественности, лекторов общества «Знание», определит шорт-лист из 4 претендентов по каждой номинации. Масштаб, социальная значимость и уникальность проекта или деятельности просветителя является главными критериями отбора.