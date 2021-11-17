В Госдуме призвали ввести локдаун для непривитых

«В рамках моих нынешних представлений о прививках и о коронавирусе в целом, мне представляется, что комендантский час для привитых, это нечто явно избыточное. Но ограничения для непривитых, к сожалению, необходимы», — заявил Вассерман в разговоре с «Общественной службой новостей».

По его мнению, ограничения нужны для того, чтобы защитит самих непривитых, так как новый коронавирус «пробивает даже хороший общий иммунитет» и тех, кого они могут заразить. «В таких случаях имеет смысл руководствоваться старинной формулой „Свобода вашего кулака заканчивается там, где начинается мой нос“», — добавил Вассерман.