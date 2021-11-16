Названы самые популярные страны у российских туристов в декабре

Куба и Мексика могут стать самыми перспективными направлениями отдыха у российских туристов в декабре, считает вице-президент российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, пишет «Москва 24».

Ранее сообщалось, что с 1 декабря снимаются ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов между Россией и Кубой, Мексикой и Катаром.

Горин считает, что наиболее популярными станут туры в Мексику и на Кубу. По его словам, помимо выгоды от чартерных рейсов, которые в отличие от регулярных экономят как минимум 20% от стоимости перелета, и в Мексике, и на Кубе можно найти интересные предложения от гостиниц, если планировать поездку через туроператора.

Горин отметил, что для въезда в Мексику не нужно предоставлять ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. На Кубе с 15 ноября привитые туристы освобождены от въездного ПЦР-тестирования.

В отличие от этих двух стран Катар, наоборот, недавно ужесточил условия въезда для туристов из России. С 15 ноября для посещения этой страны наряду с сертификатом о вакцинации, тестом на антитела и отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до въезда в страну, теперь необходимо сделать еще один ПЦР-тест после прилета на отдых. До результатов привитые туристы в одном из отелей должны будут пройти двухдневный карантин, а непривитые – недельный.

Горин добавил, что возобновление регулярных рейсов с 1 декабря в Бангладеш, Бразилию, Монголию, Коста-Рику и Аргентину не окажет существенного влияния на турпотоки.