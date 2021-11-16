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Названы самые популярные страны у российских туристов в декабре

Елена Прошина
25 минут назад

Куба и Мексика могут стать самыми перспективными направлениями отдыха у российских туристов в декабре, считает вице-президент российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, пишет «Москва 24».

Названы самые популярные страны у российских туристов в декабре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее сообщалось, что с 1 декабря снимаются ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов между Россией и Кубой, Мексикой и Катаром.

Горин считает, что наиболее популярными станут туры в Мексику и на Кубу. По его словам, помимо выгоды от чартерных рейсов, которые в отличие от регулярных экономят как минимум 20% от стоимости перелета, и в Мексике, и на Кубе можно найти интересные предложения от гостиниц, если планировать поездку через туроператора.

Горин отметил, что для въезда в Мексику не нужно предоставлять ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. На Кубе с 15 ноября привитые туристы освобождены от въездного ПЦР-тестирования.

В отличие от этих двух стран Катар, наоборот, недавно ужесточил условия въезда для туристов из России. С 15 ноября для посещения этой страны наряду с сертификатом о вакцинации, тестом на антитела и отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до въезда в страну, теперь необходимо сделать еще один ПЦР-тест после прилета на отдых. До результатов привитые туристы в одном из отелей должны будут пройти двухдневный карантин, а непривитые – недельный.

Горин добавил, что возобновление регулярных рейсов с 1 декабря в Бангладеш, Бразилию, Монголию, Коста-Рику и Аргентину не окажет существенного влияния на турпотоки.

«В Бангладеш, Бразилию, Коста-Рику и Аргентину у нас и до пандемии не летали рейсы. Поэтому, будут ли эти разрешения использоваться, это еще вопрос. Но граждане указанных стран смогут в перспективе путешествовать в Россию. Или россияне смогут туда отправляться транзитом, так как прямых рейсов в эти государства нет», – пояснил Горин.

Общество,Дмитрий Горин,
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