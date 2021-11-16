В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Медикам предложили доплачивать за каждого привитого от COVID

Елена Прошина
24 минуты назад

Минздрав России предложил выплачивать медработникам по 200 рублей за каждого привитого от коронавирусной инфекции. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 рублей за одного вакцинированного», - говорится в пояснительной записке к документу.

Евросоюз решил выдать COVID-сертификат некоторым россиянам

При этом предполагается, что на первом этапе вакцинации при введении двухкомпонентной вакцины медработник, проконсультировавший и направивший пациента на вакцинацию получит 60 рублей, медработник, осмотревший его перед (после) вакцинации - 40 рублей, а медработник, проводивший вакцинацию, получит 30 рублей. На втором этапе вакцинации медработник, осмотревший пациента перед (после) вакцинации, получит 40 рублей, а медработник, проводивший вакцинацию, – 30 рублей.

При введении однокомпонентной вакцины медик, проводивший консультацию и направивший пациента на вакцинацию, будет получать 90 рублей за каждого, медработник, осмотревший пациента перед (после) вакцинации - 60 рублей, а медработник, непосредственно сделавший – 50 рублей.

Общество,Видео,Минздрав РФ,Правительство РФ,ЕС,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители