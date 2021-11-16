Медикам предложили доплачивать за каждого привитого от COVID

«Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 рублей за одного вакцинированного», - говорится в пояснительной записке к документу.

При этом предполагается, что на первом этапе вакцинации при введении двухкомпонентной вакцины медработник, проконсультировавший и направивший пациента на вакцинацию получит 60 рублей, медработник, осмотревший его перед (после) вакцинации - 40 рублей, а медработник, проводивший вакцинацию, получит 30 рублей. На втором этапе вакцинации медработник, осмотревший пациента перед (после) вакцинации, получит 40 рублей, а медработник, проводивший вакцинацию, – 30 рублей.