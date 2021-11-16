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МВД России разъяснил работу цифрового сервиса постановки на учет по месту пребывания

Вероника Полынина
1 час назад

Сервис, разработанный МВД совместно с Минцифры, доступен на портале «Госуслуги» и позволяет гражданам России регистрироваться по месту пребывания онлайн.

В МВД разъяснили работу цифрового сервиса постановки на учет по месту пребывания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В телеграм-канале «МВД Медиа» ведомство опубликовало разъясняющее видео, в котором показаны порядок и динамика получения госуслуги на примере распространенной жизненной ситуации, когда семейной паре необходимо зарегистрироваться в арендованной квартире.

С 1 июля услугой воспользовались 28 тысяч россиян.

По оценке экспертов МВД России, ежегодно по месту пребывания регистрируются более 3 млн человек. Ранее на оказание этой госуслуги в бумажном виде сотрудниками ведомства тратилось более 500 тысяч часов в год.

Теперь для постановки на учет гражданину необходимо иметь подтвержденный профиль на «Госуслугах» и пять минут свободного времени, чтобы заполнить онлайн-форму заявления, которое будет направлено в подразделение по вопросам миграции. Согласие собственника жилья можно также получить в электронном виде.

В случае положительного решения не более чем через 8 дней в личном кабинете пользователя появится свидетельство о регистрации по месту пребывания в форме электронного документа, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью. При необходимости его можно распечатать.

Общество,МВД,
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