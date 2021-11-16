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Кехман объяснил грядущие перестановки во МХАТе

Газета.Ru
27 минут назад

Новый гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман анонсировал в театре ряд глобальных перемен. В том числе, сокращение нетворческого штата сотрудников. Он заявил о «разбазаривании» государственных средств за счет того, что в учреждении числится слишком большое количество людей, сообщает телеканал «360».

Кехман объяснил грядущие перестановки во МХАТе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир Кехман считает своей основной целью на ближайшее время возможность разобраться со штатным расписанием. Он планирует достигнуть эффективного расходования средств, которое будет видно не только внутри самого театра, но и извне.

«Если будет необходимо, я останусь один с точки зрения административно-хозяйственного персонала… Мне нужно сделать так, чтобы министерство культуры понимало, что деньги, которые нам выдаются, мы расходуем эффективно», — сказал Кехман «РИА Новости».

Общество,Владимир Кехман,Минкультуры,РИА Новости,
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