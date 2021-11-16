Кехман объяснил грядущие перестановки во МХАТе

«Если будет необходимо, я останусь один с точки зрения административно-хозяйственного персонала… Мне нужно сделать так, чтобы министерство культуры понимало, что деньги, которые нам выдаются, мы расходуем эффективно», — сказал Кехман «РИА Новости».