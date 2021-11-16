Вирус Коксаки, который обычно циркулирует в летние месяцы, в том году проявил себя в ноябре, сообщили в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что это произошло из-за пандемии коронавируса, на фоне которой многие инфекционные заболевания изменили свое сезонное присутствие.

Как рассказали в ведомстве, вирус Коксаки получил название по наименованию города в штате Нью-Йорк, где он был впервые выявлен.

Болезнь возникает при употреблении инфицированной воды, еды, а также через бытовые предметы и воздушно-капельным путем. Распространять инфекцию может только зараженный человек. Больной наиболее заразен в первые несколько дней болезни, но выделять вирус может до пяти месяцев. Сам вирус может до двух месяцев оставаться жизнеспособным в воде, на поверхности предметов, на продуктах, а в замороженном состоянии – до нескольких лет.

В группе риска - отдыхающие в местах, где зафиксированы случаи заболевания, дети, посещающие детсады, школы и другие образовательные и дошкольные учреждения. Особенно уязвимы новорожденные дети, так как у них еще недостаточно сформирован иммунитет, а также люди старше 60 лет из-за возрастной недостаточности иммунного ответа, онкологические больные, и ВИЧ-инфицированные.

Вирус Коксаки вызывает разнообразные симптомы. Примерно у половины болезнь протекает бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. При этом один и тот же вариант вируса может передаваться от одного человека к другому с развитием разной симптоматики.

В некоторых случаях могут возникнуть серьезные осложнения, такие как вирусный менингит, энцефалит, миокардит. Осложнения могут закончиться летальным исходом.