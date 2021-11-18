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Кехман раскрыл планы по восстановлению прежнего репертуара МХАТа

RT на русскомиещё 5
1 час назад

Гендиректор МХАТа им. Горького Владимир Кехман рассказал, какие спектакли вновь могут вернуться на сцену театра.

Кехман раскрыл планы по восстановлению репертуара МХАТа
Фото: © МХАТ им. М. Горького Facebook© МХАТ им. М. Горького Facebook

В интервью «Известиям» Кехман рассказал, что в настоящее время перед театром стоит цель — восстановить уникальный репертуар, существовавший в прежнее время, когда театром руководила Татьяна Доронина.

В частности, предполагается восстановить два спектакля — «Таланты и поклонники» и «Васса Железнова». В обеих постановках играла Доронина.

«Если говорить о других названиях, мы собираемся возвращать «Гамлета», «На дне». Хотим вернуть в нормальное состояние «Вишнёвый сад», который был переделан при живом режиссёре — это беспрецедентная ситуация. Также вернутся «Униженные и оскорблённые» по Достоевскому. И обязательно должна быть на сцене МХАТа «Белая гвардия» — знаменитый спектакль, его Татьяна Васильевна инициировала вскоре после того, как возглавила театр. Такие планы», — поделился Кехман.

Ранее актриса Алёна Яковлева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как попала в Театр сатиры.

Общество,Алена Яковлева,Владимир Кехман,Татьяна Доронина,газета "Аргументы недели",газета "Известия",
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