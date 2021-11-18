Кехман раскрыл планы по восстановлению репертуара МХАТа

«Если говорить о других названиях, мы собираемся возвращать «Гамлета», «На дне». Хотим вернуть в нормальное состояние «Вишнёвый сад», который был переделан при живом режиссёре — это беспрецедентная ситуация. Также вернутся «Униженные и оскорблённые» по Достоевскому. И обязательно должна быть на сцене МХАТа «Белая гвардия» — знаменитый спектакль, его Татьяна Васильевна инициировала вскоре после того, как возглавила театр. Такие планы», — поделился Кехман.