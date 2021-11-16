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ЕГЭ ждут масштабные изменения в 2022 году

Елена Прошина
37 минут назад

В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) ждут масштабные изменения, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).

Нововведения коснутся ЕГЭ по математике, физике, химии, русскому, биологии, литературе, истории, географии и иностранным языкам. В них появятся новые задания и будет изменена шкала баллов.

Так, из экзамена по русскому языку исключили задание, проверяющее умение сжато передавать главную мысль текста. Вместо него включено задание, проверяющее умение выполнять стилистический анализ текста. Изменились нормы оценивания сочинения, а первичный балл за выполнение работы снижен с 59 до 58.

В экзамене базового уровня по математике не будет задания на выполнение вычисления и преобразования. При этом добавлены задания на выполнение действий с геометрическими фигурами и на построение и исследование простейших математических моделей. Число заданий увеличилось с 20 до 21.

Из экзамена профильного уровня по математике исключены три задания, вместо них появились задания на выполнение действий с функциями и моделирование ситуации на языке теории вероятностей и статистики. Также изменилось количество максимальных баллов.

Министерство образования и науки утвердило на 2022 год минимальное количество баллов, которое нужно набрать на ЕГЭ для поступления в вуз. Для экзамена по русскому языку — 40 баллов, математике — 39 баллов, физике — 39 баллов, обществознанию — 45 баллов, истории — 35 баллов, информатике и ИКТ — 44 балла, иностранному языку — 30 баллов, литературе — 40 баллов, биологии — 39 баллов, географии — 40 баллов, химии — 39 баллов.

Общество,Видео,Минобрнауки,
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