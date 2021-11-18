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Блогер Хованский описал свое состояние в СИЗО словами «Я уже мертв»

Lenta.ruиещё 3
25 минут назад

Обвиняемый в оправдании терроризма из-за песни про теракт на Дубровке блогер Юрий Хованский в письме из СИЗО рассказал о том, как он себя чувствует. Свое состояние блогер описал словами «Я уже мертв». Письмо от Хованского опубликовал пользователь Twitter по имени Денис Касянчук.

В письме Хованский заявил, что следствие привлекло к его делу подставных свидетелей.

«Они дали лживые показания о том, что я пел песню в 2018 [году], а не 2012. Теперь никакие сроки давности на меня не действуют. Это означает семь лет тюрьмы, что в моем случае равносильно смертному приговору», — заявил ютубер.

Арестованный блогер также выразил обеспокоенность тем, что его могут отправить в психбольницу из-за сфабрикованного диагноза. По мнению Хованского, медики в учреждении сделают его «дурачком».

«Я по сути уже мертв, Денис. Они приговорили меня к смерти. Этих беспредельщиков не остановить, они используют левых свидетелей направо и налево, им за это ничего не будет», — заключил блогер.

В середине ноября стало известно, что следователь назначил Хованскому психиатрическую экспертизу. Адвокат блогера отметил, что не видел в процедуре необходимости.

Ранее девушка Хованского Мария Нелюбова рассказала о недомогании ютубера. По словам Нелюбовой, у блогера проблемы с кровообращением, печенью и щитовидной железой.

Блогеру Хованскому продлили арест

Хованский был арестован в начале июня. Блогеру предъявили обвинение по статье 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Поводом стало исполнение Хованским песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Два ролика с перформансом блогера появились на YouTube в профиле пользователя по имени Юрий в 2020 году. Другие видео и данные о владельце аккаунта отсутствовали. Наказание по статье, по которой возбуждено дело против Хованского, предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Общество,Видео,Юрий Хованский,ФСИН,
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