Байкал спасли от экологической катастрофы

Зампред Правительства Виктория Абрамченко сообщила, что озеро Байкал удалось спасти от экологической катастрофы — загрязнения от деятельности близлежащего целлюлозно-бумажного комбината были устранены. Заявление прозвучало в ходе заседания межведомственной рабочей группы по организации экологических работ в регионе, указано на сайте Правительства.

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«Успешно понижены и очищены надшламовые воды в картах-накопителях, что исключило риски разрушения дамб гидротехнических сооружений и залпового загрязнения озера Байкал отходами, образовавшимися в процессе деятельности БЦБК [Байкальского целлюлозно-бумажного комбината]», — рассказала вице-премьер. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе собрания добавил, что принятые меры по понижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях позволили избежать перелива воды на поверхность.

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Кроме того, Российская академия наук утвердила технологии, которые будут применять при восстановлении земель и водных ресурсов на территории бывшего комбината. Например, щелокосодержащие сточные воды очистят с помощью фильтрации и обратного осмоса.

На заседании также обсудили развитие города Байкальск. Вице-премьер описала будущий проект социально-экономического развития города. «Важно не только убрать копившиеся десятилетиями промышленные отходы, но и создать среду для дальнейшего развития города. Байкальск станет первым экогородом, где будет проведена реновация с учетом экологических стандартов, котельная переведена на экологичные виды топлива, запущены проекты благоустройства и улучшения среды для жизни граждан», — заявила Абрамченко.