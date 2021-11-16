В Москве прошла пресс-конференция "Российского движения школьников"

«Киберспорт у нас настолько высокого уровня, что мы легко и непринужденно конкурируем со всем миром: с Китаем, с Америкой, с Европой, с очень сильными командами Польши, Бразилии, Германии и других стран. У нас колоссальный потенциал в этом направлении. На самом деле, не для красного словца стыкуют такие вещи, как качество IT-кадров – тех самых людей, которые занимаются IT, которые занимаются Интернетом и т.д. и качество тех, кто умеет и любит играть в компьютерные игры и в киберспорт», – сказал он.