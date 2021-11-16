В Москве прошла пресс-конференция "Российского движения школьников"

В Москве состоялась пресс-конференция «Российского движения школьников», посвященная началу отборочных матчей всероссийской киберспортивной школьной лиги.
Первая в истории всероссийская киберспортивная лига РДШ началась в октябре 2020 года после того, как президент России Владимир Путин одобрил идею активистов РДШ организовать киберспортивный турнир для школьников.
Глава РДШ Ирина Плещева рассказала о новшествах второго сезона.
«Первый сезон проекта, показал свою востребованность не только среди школьников России, но и за рубежом. На этапе подготовки второго сезона к нам обратились ребята из Белоруссии и Казахстана с просьбой принять участие. Посоветовавшись с коллегами, мы приняли решение о расширении границ проекта до стран СНГ, мы считаем, что это может стать началом хорошей международной дружбы среди школьников», – рассказала Ирина Плещева.
Во втором сезоне добавили и новые дисциплины: World of Tanks и Valorant, в мобильные соревнования войдут World of Tanks BLITZ и Free Fire.
«Мы рады поддержать талантливых ребят, поэтому во втором сезоне университет «Синергия» снова предоставит гранты на обучение победителям киберспортивного состязания – всего 43 гранта на общую сумму 48 160 000 рублей. Также более чем на 10 миллионов мы увеличили и общую сумму грантов – с 37,5 до 48 миллионов рублей. Гранты позволят победителям киберспортивного состязания РДШ бесплатно получить любую профессию в университете «Синергия». Наша задача – помочь вчерашнему школьнику вырасти в суперпрофессионала, получить востребованную и перспективную специальность, позволяющую достойно зарабатывать и заниматься при этом любимым делом», — сказал директор факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Дмитрий Зайцев.
Также на пресс-конференции обсуждали развитие киберспорта в России. И.О. директора московской «КиберШколы» Елена Авдеева отметила, что более 90% школьников увлекаются компьютерными играми.
«С каждым годом игры становятся сложнее, реалистичнее. Их интеграция в образовательный процесс абсолютно необходима. Киберспорт развивает много необходимых качеств и компетенций. Это и скорость реакции, и усвоение информации, и умение мыслить стратегически, принимать тактические решения. Киберспорт помогает ребятам и в обучении, и в освоении тех предметов, которые есть в школьной программе», – сказала она.
Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский высоко оценил перспективы российских киберспортсменов в связи с недавней победой команды Team Spirit.
«Киберспорт у нас настолько высокого уровня, что мы легко и непринужденно конкурируем со всем миром: с Китаем, с Америкой, с Европой, с очень сильными командами Польши, Бразилии, Германии и других стран. У нас колоссальный потенциал в этом направлении. На самом деле, не для красного словца стыкуют такие вещи, как качество IT-кадров – тех самых людей, которые занимаются IT, которые занимаются Интернетом и т.д. и качество тех, кто умеет и любит играть в компьютерные игры и в киберспорт», – сказал он.