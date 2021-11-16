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Россиянка нашла скрытую камеру в съемной квартире

Lenta.ru
1 час назад

В Красноярске полицейские проведут проверку по факту обнаружения скрытой камеры наблюдения в съемной квартире. Устройство нашла женщина, арендовавшая жилье, сообщается на сайте краевого управления МВД.

Россиянка нашла скрытую камеру в съемной квартире
Фото: ShutterstockShutterstock

Россиянка сняла квартиру в Октябрьском районе Красноярска. Спустя некоторое время она случайно обнаружила скрытую камеру и предположила, что с помощью нее из квартиры, возможно, ведется трансляция. Женщина обратилась в полицию.

Полицейские осмотрели жилище и нашли камеру в вентиляционной шахте. Устройство было изъято и направлено на экспертизу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства по этому делу, по результатам проверки будет принято решение «в соответствии с законодательством», отмечается в сообщении.

Ранее россиян предупредили об уголовном наказании за незаконную установку видеокамер в подъездах жилых домов. Нарушителей могут лишить свободы на срок до двух лет, предупредил юрист.

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