Памятник Ломоносову открыли в Холмогорах Архангельской области

"В селе Холмогоры состоялось торжественное открытие памятника Михаилу Васильевичу Ломоносову. Село, где родился и вырос Михаил Ломоносов, находится на острове, за рекой. Там в свое время также был установлен памятник ученому. Однако в значимые даты, в том числе в день рождения Ломоносова, когда в честь первого русского академика организуются различные торжества, переправа в село невозможна. Это еще одна причина того, что второй монумент установлен в районном центре - селе Холмогоры", - указано в сообщении.