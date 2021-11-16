Сертификаты аннулируют: Минздрав уточнил срок действия QR-кодов

Привитые пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, будут лишаться своих сертификатов. Их QR-коды о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 будут заменены на сертификаты переболевшего, которые будут действовать полгода после перенесенной болезни. Об этом сообщает «Бизнес ФМ» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Минздрава.

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В остальном система QR-кодов о вакцинации от коронавируса в России действует так:

• срок действия сертификатов не меняется: год после получения второго компонента вакцины, полгода после перенесенного;

• сертификаты формируются автоматически на портале Госуслуг в течение трех дней после прохождения полного курса вакцинации или официально подтвержденного выздоровления;

• Получить сертификаты и QR-коды можно также в медучреждениях и МФЦ.

Кроме того, согласно новому постановлению Роспотребнадзора, вакцинированные россияне смогут не уходить на обязательную самоизоляцию в течение полугода после прививки при контактировании с заболевшим COVID-19.

Вместе с тем самоизоляции после контакта с заболевшим не подлежат те, кто перенес коронавирусную инфекцию в последние шесть месяцев.