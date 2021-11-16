В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Сертификаты аннулируют: Минздрав уточнил срок действия QR-кодов

Елена Прошина
20 минут назад

Привитые пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, будут лишаться своих сертификатов. Их QR-коды о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 будут заменены на сертификаты переболевшего, которые будут действовать полгода после перенесенной болезни. Об этом сообщает «Бизнес ФМ» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Минздрава.

Сертификаты аннулируют: Минздрав уточнил срок действия QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В остальном система QR-кодов о вакцинации от коронавируса в России действует так:

• срок действия сертификатов не меняется: год после получения второго компонента вакцины, полгода после перенесенного;

• сертификаты формируются автоматически на портале Госуслуг в течение трех дней после прохождения полного курса вакцинации или официально подтвержденного выздоровления;

• Получить сертификаты и QR-коды можно также в медучреждениях и МФЦ.

Кроме того, согласно новому постановлению Роспотребнадзора, вакцинированные россияне смогут не уходить на обязательную самоизоляцию в течение полугода после прививки при контактировании с заболевшим COVID-19.

Вместе с тем самоизоляции после контакта с заболевшим не подлежат те, кто перенес коронавирусную инфекцию в последние шесть месяцев.

Однако, в ведомстве отметили, что для этого у контактировавших не должно быть симптомов коронавируса, а курс вакцинации должен быть пройден полностью.

Общество,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители