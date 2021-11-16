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Mash: писателя Виктора Пелевина нашли в Таиланде

Газета.Ruиещё 1
32 минуты назад

В последний раз появлявшегося на публике 20 лет назад российского писателя Виктора Пелевина нашли в Таиланде на острове Самуи, утверждает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Издание опубликовало фотографии человека, похожего на Пелевина.

Известно, что последнему видеоинтервью Пелевина 25 лет.

Источник издания утверждает, что с 2017 по 2018 год Пелевин почти не бывал в России, а в ноябре 2019 года якобы улетел в Таиланд, откуда уже не возвращался в Москву. Доказательств того, что этот Пелевин - настоящий, пока нет.

24 сентября сообщалось, что Пелевин якобы появился на публике впервые за 20 лет. Снимки были опубликованы в Telegram-каналах. На кадрах человек, похожий на писателя, раздает поклонникам автографы в подвале, рядом с ним можно заметить новую книгу писателя — "TRANSHUMANISM INC.". После стало известно, что журнал Esquire намеренно вбросил в медиаполе "фейк-ньюс", а в роли Пелевина выступил актер Юра Борисов.

Общество,Видео,Виктор Пелевин,
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