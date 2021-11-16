В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Дед Мороз привился от коронавируса

Москва24
1 час назад

Дед Мороз прошел курс вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Дед Мороз привился от коронавируса
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванкопортал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Дед Мороз первый привился, и мы отметим его день рождения 18 ноября в Великом Устюге", – цитирует главу региона РБК.

В Великом Устюге зажжется первая новогодняя елка. Там же дадут старт праздничным новогодним мероприятиям, после чего начнется тур волшебника по стране. Кувшинников предупредил, что эти мероприятия можно будет посетить по QR-кодам, ПЦР-тестам или справкам о перенесенном заболевании.

С 12 ноября из Москвы и Санкт-Петербурга запустили туристические поезда выходного дня в Великий Устюг. В составе поезда – спальные вагоны СВ, купе и плацкарт, а также вагон-ресторан. Цена билетов – от 3 262 рублей. Купить их можно на сайте перевозчика, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и в кассах.

За двое суток туристы смогут посетить вотчину Деда Мороза, фабрику деревянных игрушек, посмотреть памятники северорусского зодчества, Дворянское собрание в Костроме, Кремль, заложенный Иваном Грозным в Вологде, и другие достопримечательности.

Также стало известно, что в России началась предновогодняя акция "Елка желаний". Исполнить мечты детей смогут все желающие.

Общество,Олег Кувшинников,Иван Грозный,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители