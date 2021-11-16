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Москвичи назвали новогодний декор кафе «убийством детский психики»

Елена Прошина
28 минут назад

Новогодний декор одного из кафе на Патриарших прудах в Москве вызвал споры среди пользователей Telegram. Снимок украшений опубликовали в канале «Что там в Москве?», где посчитали такое решение декораторов «убийством детской психики».

Москвичи назвали новогодний декор кафе «убийством детский психики»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фото видно, что между яркими шарами на стенах заведения плюшевые медведи закреплены лентами за шею. Многим пользователям показалось, что игрушки буквально повешены возле входа в кафе.

«Медведей в прямом смысле повесили!», «Зачем так делать-то?», — возмутились пользователи мессенджера.

Некоторые комментаторы обвинили декораторов в непрофессионализме и склонности к живодерству. В частности, один из них вспомнил стих Агнии Барто, в котором некто «истязал» плюшевого медведя.

«Это как в садистском стишке мною нелюбимой Барто. "Уронили мишку на пол. Оторвали мишке лапу"», — напомнил один из подписчиков канала.

Однако не все ужаснулись такому дизайнерскому решению. Часть пользователей сочла, что ничего ужасного в подвешенных медведях нет, и если такое пугает современных детей, то проблема в них. Кроме того, одна из читательниц отметила, что ее ребенок назвал медведей красивыми и не заметил в украшении негативного подтекста.

«Мы, взрослые, всякое сами допридумываем», — заключила женщина.

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