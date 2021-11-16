Москвичи назвали новогодний декор кафе «убийством детский психики»

Новогодний декор одного из кафе на Патриарших прудах в Москве вызвал споры среди пользователей Telegram. Снимок украшений опубликовали в канале «Что там в Москве?», где посчитали такое решение декораторов «убийством детской психики».
На фото видно, что между яркими шарами на стенах заведения плюшевые медведи закреплены лентами за шею. Многим пользователям показалось, что игрушки буквально повешены возле входа в кафе.
«Медведей в прямом смысле повесили!», «Зачем так делать-то?», — возмутились пользователи мессенджера.
Некоторые комментаторы обвинили декораторов в непрофессионализме и склонности к живодерству. В частности, один из них вспомнил стих Агнии Барто, в котором некто «истязал» плюшевого медведя.
«Это как в садистском стишке мною нелюбимой Барто. "Уронили мишку на пол. Оторвали мишке лапу"», — напомнил один из подписчиков канала.
Однако не все ужаснулись такому дизайнерскому решению. Часть пользователей сочла, что ничего ужасного в подвешенных медведях нет, и если такое пугает современных детей, то проблема в них. Кроме того, одна из читательниц отметила, что ее ребенок назвал медведей красивыми и не заметил в украшении негативного подтекста.
«Мы, взрослые, всякое сами допридумываем», — заключила женщина.