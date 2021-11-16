36 818 новых случаев COVID выявлено в РФ за сутки

За последние сутки в России было зафиксировано 36 818 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 6,6% из них не имели клинических проявлений. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

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За это же время после лечения от COVID-19 полностью выздоровели 34 161 человек в 85 регионах, скончались 1240 пациентов.

Наибольшее число заболевших за последние 24 часа выявлено в Санкт-Петербурге — 3131 случай коронавируса, а также в Москве и Московской области – 2606 и 2043 заболеваний соответственно.

Отмечается, что госпитализированы в столице были за это время 1 029 человек, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 724 пациента. Скончались в Москве за последние 24 часа 97 заболевших, выздоровели 7 387 человек.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 9 145 912 случаев заболевания COVID. На сегодняшний день скончались 257 837 пациентов, полностью вылечились 7 846 448 человек.