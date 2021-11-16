Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что с 1 декабря Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран.
Как сообщает РИА Новости, Россия возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.
Вместе с этим с 1 декабря снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полёты на Кубу, в Мексику и Катар.
С этой же даты Россия увеличивает число рейсов в Киргизию, Вьетнам, Италию, Казахстан и Азербайджан.
Ранее сообщалось, что Австрия сняла ограничения на авиасообщение с Россией.