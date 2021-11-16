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Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с рядом стран

RT на русскомиещё 7
51 минуту назад

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что с 1 декабря Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран.

Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран
Фото: ReutersReuters

Как сообщает РИА Новости, Россия возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.

Вместе с этим с 1 декабря снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полёты на Кубу, в Мексику и Катар.

С этой же даты Россия увеличивает число рейсов в Киргизию, Вьетнам, Италию, Казахстан и Азербайджан.

Ранее сообщалось, что Австрия сняла ограничения на авиасообщение с Россией.

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