В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Рошаль заявил, что среди медиков мало антипрививочников

ТАССиещё 1
39 минут назад

Большинство медицинских работников в России понимают пользу и важность вакцинации против новой коронавирусной инфекции, антипрививочников среди них мало. Об этом во вторник сообщил глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Рошаль: среди медиков мало антипрививочников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я не знаю, что их [антипрививочников] больше количество, но то, что кричат громко, это да, и, к сожалению, человек так устроен, что негатив воспринимается лучше. Но большинство врачей, колоссальное большинство, - серьезные люди, которые понимают пользу вакцинации", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Рошаль также рассказал, что сам вакцинировался три раза: "Я привился один раз, я привился второй раз, я привился третий раз, пока не получил какое-то количество антител, которое меня защищает. И вокруг меня [все привиты]".

"У нас чуть столбовое такое объяснение необходимости прививки. Мы видим, что этот разговор почему-то не работает <...>. Тем более если действительно посмотреть по статистике, осложнение может быть, но их в целом минимальное количество, <...> какая-то реакция может быть, но среди сегодняшних больных, которые [находятся] в стационарах, число тех, кто не привит, больше", - добавил врач.

Общество,Леонид Рошаль,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители