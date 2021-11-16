Рошаль: среди медиков мало антипрививочников

"У нас чуть столбовое такое объяснение необходимости прививки. Мы видим, что этот разговор почему-то не работает <...>. Тем более если действительно посмотреть по статистике, осложнение может быть, но их в целом минимальное количество, <...> какая-то реакция может быть, но среди сегодняшних больных, которые [находятся] в стационарах, число тех, кто не привит, больше", - добавил врач.