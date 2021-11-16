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Роспотребнадзор продлил ограничения в России

Ura.Ru
21 минуту назад

Роспотребнадзор продлил ограничения в России до 2024 года. Информация об этом содержится в постановлении ведомства, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

COVID-ограничения продлили на три года
Фото: ТАССТАСС

«В постановлении главного государственного санитарного врача Российской Федерации… о профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) цифры «2022» заменить цифрами «2024», — говорится в документе.

Таким образом, продлевается срок действия коронавирусных ограничений. Постановление вступает в силу 17 ноября.

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Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор смягчил некоторые коронавирусные ограничения в РФ. На массовых мероприятиях в закрытых помещениях разрешат присутствие до 70 человек, если у посетителей и персонала есть сертификаты о вакцинации от коронавируса или справка о перенесенном заболевании.

Общество,Pfizer,Роспотребнадзор,
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