COVID-ограничения продлили на три года

Роспотребнадзор продлил ограничения в России до 2024 года. Информация об этом содержится в постановлении ведомства, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор смягчил некоторые коронавирусные ограничения в РФ. На массовых мероприятиях в закрытых помещениях разрешат присутствие до 70 человек, если у посетителей и персонала есть сертификаты о вакцинации от коронавируса или справка о перенесенном заболевании.