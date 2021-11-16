Раскрыто количество дней для отдыха в новом году

Россияне будут отдыхать 118 дней в 2022 году. Согласно производственному календарю, который утвердил Минтруд РФ, новогодние каникулы продлятся до 9 января, однако почти половину месяца, 15 дней, россияне будут отдыхать, сообщает «Известия».

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В феврале россиян ожидает 9 выходных, включая 23 февраля. В марте график рабочих дней смещается в связи с празднованием 8 марта, а выходные перемещаются на 6-8 число — нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта.

Следующий «мини-отпуск» ожидает россиян уже в мае — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. В июне россияне будут отдыхать с 11 по 13 число, а в ноябре — с 4 по 6 число.