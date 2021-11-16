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В сертификатах о прививках появятся фото их владельцев

Мария Иванова
27 минут назад

В России сертификаты о вакцинации от коронавируса планируют дополнить фотографиями их владельцев. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

По данным газеты, инициативу с добавлением фото в сертификаты обсуждали в Минцифры и Минздраве. Собеседник издания объяснил, что фото в сертификате позволило бы проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта. Власти рассчитывают, что это поможет избежать очередей.

«Известия» отмечают, что сейчас на устройстве проверяющих отображаются только первые буквы фамилии, имени и отчества владельца сертификата, поэтому сверка по паспорту необходима. Какую именно фотографию предложат добавить в сертификат, пока обсуждается: возможно, подойдет обычное селфи, возможно, потребуется снимок из Единой биометрической системы.

Ранее стало известно, что власти работают над законопроектами об обязательных QR-кодах в транспорте, общепите и некоторых магазинах. 12 ноября правительство внесло такие законопроекты в Думу. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законы планируют полностью запустить с 1 февраля 2022 года. До этого момента в стране будет действовать переходный период, в течение которого люди смогут вакцинироваться и получить код.

Российский Минздрав ранее утвердил универсальную форму документа о вакцинации от коронавируса (и перенесенном COVID-19). Сообщалось, что сертификат будет содержать QR-код, ФИО его обладателя, его дату рождения, пол, адрес, паспортные данные, номер полиса и СНИЛС. Подлинность сертификатов можно будет проверить онлайн.

За подделку сертификата как покупателю, так и изготовителю грозит до двух лет лишения свободы. Только в Москве в 2021 году возбудили 75 уголовных дел о мошенничестве с медицинскими документами, связанными с COVID-19.

Общество,Видео,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,Госдума,газета "Известия",
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