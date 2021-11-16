Малышева назвала опасную для сна позу

Доктор и телеведущая Елена Малышева вместе со соведущим программы «Жить здорово!» Дмитрием Шубиным ответила на вопрос, какая поза для сна больше всего полезна для позвоночника, а в каком положении спать опасно. Запись выпуска опубликовали на YouTube-канале проекта.

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Как отметил Шубин, наиболее «скверная» поза сна для позвоночника — на животе. Малышева подчеркнула, что с этим согласится любой специалист.

Шубин рассказал, что спать нужно либо на спине, либо на боку. При этом если человек спит на боку, то одну подушку нужно подкладывать под ухо, а другую — класть между коленями. Если же человек спит на спине, то необходимо, чтобы на подушке лежали только голова и шея, а не плечи, а вторую подушку необходимо подкладывать под поясницу.