В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Тест на поддельный ковид-сертифкат создали в России

Елена Прошина
12 минут назад

В России не планируется массово применять тест на наличие в крови специальных антител, которые вырабатываются после вакцинации от COVID-19. Он позволяет определить подлинность сертификата о вакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Тест на поддельный ковид-сертифкат создали в России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, тест был создан для того, чтобы проверить статистические эпидемиологические данные, связанные с вакцинацией с использованием вакцины «Спутник V», а не для того, чтобы проводить массовое тестирование.

«У нас в голове такого не было, потому что, с моей точки зрения, это работа [по выявлению поддельных сертификатов] МВД, прокуратуры, следственных органов и так далее. Если нужна какая-то специальная экспертиза, это другое дело», — сказал медик.

Он считает, что подделка сертификатов о вакцинации от COVID-19 равносильна подделке денег, проездных и прочих документов.

«… Наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — сказал ранее медик, комментируя создание специального теста.

Общество,Генпрокуратура РФ,МВД,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители