Тест на поддельный ковид-сертифкат создали в России

В России не планируется массово применять тест на наличие в крови специальных антител, которые вырабатываются после вакцинации от COVID-19. Он позволяет определить подлинность сертификата о вакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, тест был создан для того, чтобы проверить статистические эпидемиологические данные, связанные с вакцинацией с использованием вакцины «Спутник V», а не для того, чтобы проводить массовое тестирование.
«У нас в голове такого не было, потому что, с моей точки зрения, это работа [по выявлению поддельных сертификатов] МВД, прокуратуры, следственных органов и так далее. Если нужна какая-то специальная экспертиза, это другое дело», — сказал медик.
Он считает, что подделка сертификатов о вакцинации от COVID-19 равносильна подделке денег, проездных и прочих документов.
«… Наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — сказал ранее медик, комментируя создание специального теста.