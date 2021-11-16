Тест на поддельный ковид-сертифкат создали в России

«… Наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — сказал ранее медик, комментируя создание специального теста.