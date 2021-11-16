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«Известия»: в сертификаты о вакцинации могут добавить фото получателя

BFM.RUиещё 2
1 час назад

Нововведение должно сократить очереди в общественных местах, где скоро массово начнут требовать QR-коды

В России задумали изменить сертификаты о вакцинации от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сертификаты о вакцинации от коронавируса могут дополнить фотографиями их получателей. Как пишет газета «Известия», такая инициатива обсуждалась в Минцифры. По словам источника издания, нововведение должно сократить очереди в общественных местах, где скоро массово начнут требовать QR-коды. Таким образом, проверяющим не придется сличать данные документа о вакцинации с паспортом. Эксперты считают, что мера поможет сделать проход по QR-кодам удобнее, но не спасет от подделок. Вместе с тем это оживит интерес к Единой биометрической системе, в которой собраны заверенные фотографии россиян.

Общество,газета "Известия",
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