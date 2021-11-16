В России задумали изменить сертификаты о вакцинации от коронавируса

Сертификаты о вакцинации от коронавируса могут дополнить фотографиями их получателей. Как пишет газета «Известия», такая инициатива обсуждалась в Минцифры. По словам источника издания, нововведение должно сократить очереди в общественных местах, где скоро массово начнут требовать QR-коды. Таким образом, проверяющим не придется сличать данные документа о вакцинации с паспортом. Эксперты считают, что мера поможет сделать проход по QR-кодам удобнее, но не спасет от подделок. Вместе с тем это оживит интерес к Единой биометрической системе, в которой собраны заверенные фотографии россиян.