Тест на поддельный ковид-сертифкат создали в России

"Мы этот тест даже не собираемся коммерциализировать. Мы его создали для того, чтобы в рамках конкретной работы проверить статистические эпидемиологические данные, связанные с вакцинацией с использованием "Спутника V", а не для того, чтобы массово тестировать. У нас в голове такого не было, потому что, с моей точки зрения, это работа [по выявлению поддельных сертификатов] МВД, прокуратуры, следственных органов и так далее. Если нужна какая-то специальная экспертиза, это другое дело", - сказал он.