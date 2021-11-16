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Гинцбург заявил, что тест на поддельный ковид-сертифкат массово применять не планируется

ТАССиещё 1
31 минуту назад

Тест на наличие в крови специальных антител, которые вырабатываются после вакцинации от ковида, позволяющий определить подлинность сертификата о вакцинации, применять массово в России не планируется. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Тест на поддельный ковид-сертифкат создали в России
Фото: ТАССТАСС

"Мы этот тест даже не собираемся коммерциализировать. Мы его создали для того, чтобы в рамках конкретной работы проверить статистические эпидемиологические данные, связанные с вакцинацией с использованием "Спутника V", а не для того, чтобы массово тестировать. У нас в голове такого не было, потому что, с моей точки зрения, это работа [по выявлению поддельных сертификатов] МВД, прокуратуры, следственных органов и так далее. Если нужна какая-то специальная экспертиза, это другое дело", - сказал он.

Гинцбург также высказался, что подделка сертификатов о вакцинации равносильна подделке денег, проездных документов и прочих.

Ранее ученый в интервью газете "Известия" рассказал, что в Центре им. Гамалеи разработали тест на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволит убедиться, действительно ли человек прошел вакцинацию от COVID-19.

2 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса, установлены 293 фигуранта. В МВД добавили, что только за неделю с 18 по 24 октября сотрудники ведомства провели 1 326 различных мероприятий, направленных на выявление противоправной деятельности в данной сфере. В результате возбуждено 14 уголовных дел, связанных с подделкой медицинской документации и ее реализацией. Также выявлено 216 интернет-ресурсов, через которые распространялись фальсифицированные документы, связанные с вакцинацией.

Общество,Александр Гинцбург,Ирина Волк,Генпрокуратура РФ,МВД,газета "Известия",ИТАР-ТАСС,
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