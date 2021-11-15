Минздрав утвердил бумажную форму сертификата о вакцинации от COVID-19

«Утвердить форму медицинской документации «Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации», - говорится в приказе Минздрава.

В форму справки предлагается внести данные ее получателя, такие, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, а также СНИЛС и полиса медстрахования, пол, дата проведения вакцинации и ревакцинации, название вакцины, информация о побочных эффектах или показаний к медотводу.