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В сертификаты о вакцинации от коронавируса могут добавить фото

Газета.Ruиещё 1
33 минуты назад

Минцифры обсуждало возможность дополнить сертификаты о вакцинации от коронавируса фотографиями их получателей. Об этом пишут "Известия". Таким образом чиновники хотят сократить очереди в общественных местах, где массово проверяют QR-коды или сертификаты. Проверяющим не придется соотносить данные сертификатов с паспортами. Эксперты издания согласились, что это будет более удобно. При этом они отметили, что фото вряд ли спасут от подделок QR-кодов.

В сертификаты о вакцинации от COVID-19 могут добавить фото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне Минздрав разработал форму бумажной справки о вакцинации против COVID-19 и справки о наличии медицинских противопоказаний к прививкам. 12 ноября правительство России направило в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов на федеральном уровне. Один предлагает использовать коды в общественных местах, другой — на железнодорожном и авиатранспорте. Минздрав наделят полномочиями определять срок действия QR-кодов: отдельно для привитых и отдельно для переболевших.

Дума может рассмотреть законопроекты уже на следующей неделе. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, система QR-кодов доказала свою эффективность. Он также призвал применять уголовные и административные меры против медиков, которые подделывают сертификаты о вакцинации.

Общество,Минздрав РФ,Госдума,Правительство РФ,газета "Известия",
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